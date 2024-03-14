Як розбите дзеркало може вплинути на людину

Коли дзеркало б'ється, наслідки можуть бути жахливими – це може призвести до розлучення, бідності та навіть смерті. UAportal підготував значення розбитого люстерка, та зібрав вам основні рекомендації, щоб відвернути нещастя і захистити свою сім'ю.

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На думку досвідчених езотериків, дзеркала мають здатність утримувати як позитивну, так і негативну енергію, діючи як ворота в інші світи. Коли люстерко розбивається, та сутності вивільняються, проникаючи в живий світ.

Крім того, звільняються всі емоції, що були проявлені при погляді в нього, і згодом спричиняють каскад проблем і труднощів для людей. З огляду на ці зловісні наслідки, маги і чаклуни наголошують на необхідності поводження з дзеркалами з особливою обережністю, оскільки погіршення і без того негативної ситуації слід уникати за будь-яку ціну.

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Якщо ви потрапили в неприємну ситуацію із розбитим люстерком – випадково пошкодили його чи натрапили на осколки, будучи вдома – дуже важливо дотримуватися певних запобіжних заходів:

– Не дивіться прямо на уламки.

– Не торкайтеся до розбитих шматків голими руками.

– Розкажіть про ситуацію лише членам вашої родини.

Щоб утилізувати розбите дзеркало, обережно зберіть фрагменти, використовуючи щільну тканину або віник. Важливо утриматися від того, щоб дивитися на уламки. Великі куски промийте під проточною водою, оскільки це очистить їх від негативу, що походить звідти, а дрібні шматочки залиште недоторканими.

Нарешті, зберіть всі частинки в пакет і викиньте їх у спеціальне місце для сміття. Також слід провести важливі ритуали, щоб очистити простір, на який вплинуло розбите дзеркало.

Збризніть місце падіння уламків свяченою водою, сіллю або ж содою і запаліть церковну свічку, яка має горіти протягом трьох годин. Це очистить будинок від негативу, що залишився в результаті падіння осколків.

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