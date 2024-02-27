Плюси та мінуси ламінування вій: що варто знати перед процедурою

Ви не знаєте, чи варто робити ламінування вій? UAportal розповів детальніше про переваги та недоліки цієї процедури.

Плюси ламінування вій

Ламінування допомагає підкреслити природну красу вій, роблячи їх густішими й темнішими. Це заощаджує час вранці, оскільки не потрібно наносити туш.

Ефект від ламінування вій може тривати кілька тижнів, що позбавляє від необхідності постійно наносити традиційні засоби для макіяжу, тож забезпечує довготривалу зручність.

Процедура ламінування вій є неінвазивною і безболісною, що робить її зручним варіантом для тих, хто хоче покращити зовнішній вигляд своїх.

Мінуси ламінування вій

Перед процедурою важливо пройти алергічну пробу, оскільки одним з недоліків ламінування вій є можливість виникнення алергічних реакцій на продукти, що використовуються під час процедури.

Щоб подовжити ефект, необхідний догляд, наприклад, не використовувати засобів на масляній основі на віях і використовувати спеціальні засоби для їхнього живлення.

Вартість процедури, особливо якщо врахувати необхідність повторних візитів для підтримання результату з часом, є відносно високою.

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