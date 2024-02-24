Як правильно користуватись міцелярною та гідрофільною олією, щоб не нашкодити шкірі: корисні поради

Використовуючи косметичні засоби, варто дотримуватися певних правил, аби не звести нанівець їхню ефективність. Розглянемо три типові помилки.

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Дотримуючись простих рекомендацій по застосуванню косметичних засобів, ви зможете повною мірою скористатися їхніми перевагами для краси та здоров'я. Це дуже важливо для здоров‘я шкіри. Про це пише Радіотрек.

Міцелярна вода

Хибна думка, що міцелярку можна не змивати. Якщо на упаковці немає таких рекомендацій, обов'язково приберіть її за допомогою звичайного засобу. Інакше пори можуть забитися.

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Гідрофільна олія

Цей засіб чудово видаляє навіть стійкий макіяж. Проте після цього треба очистити шкіру. Інакше є ризик забити пори. Скористайтеся улюбленим засобом для вмивання чи тоніком.

Олії для тіла

Через повільне вбирання, олії можуть залишати жирні плями на одязі. Але це трапляється лише при нанесенні на суху шкіру. Оптимальний варіант – втирати олію в тіло після душу, поки шкіра волога. Тоді вона добре вбереться і максимально зволожить.

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