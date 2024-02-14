Відкрийте таємниці: Найкращі детективні фільми, які вразять вашу уяву
Відчуйте хвилювання та напругу від одних з найкращих детективних фільмів, випущених у період з 2014 по 2017 рік. UAportal підготував добірку фільмів, які завоювали прихильність глядачів своїми захоплюючими сюжетами і загадковими таємницями.
"Дивергент"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Детектив, пригоди, містика
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 години 19 хвилин
Рік виробництва: 2014
Головний продюсер: Дуглас Вік, Люсі Фішер
У фільмі "Дивергент" Беатріс Пріор стоїть перед вибором свого майбутнього в розділеному суспільстві. Розкривши змову, що загрожує людству, Беатріс стає учасницею небезпечних пошуків, щоб врятувати своїх близьких і себе від могутнього ворога.
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"Сікаріо"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Детектив, кримінал, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 години та 1 хвилина
Рік виробництва: 2015
Головний продюсер: Василь Іваник, Моллі Сміт
"Сікаріо" розповідає про агента ФБР Кейт Масер, яка приєднується до секретної оперативної групи, що бореться з ескалацією мексиканської війни з наркотиками. Серед численних випробувань Кейт постає перед світом наркокартелів і корупції.
"Невидимий гість"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Детектив, драма, містика
Країна виробництва: Іспанія
Тривалість: 1 година 46 хвилин
Рік виробництва: 2016
Головний продюсер: Адріан Герра, Нурія Вальс
"Невидимий гість" розповідає історію успішного бізнесмена, якого звинувачують у вбивстві. За допомогою відомого адвоката він намагається з'ясувати правду про злочин і приховані таємниці, що його супроводжують.
"Ілюзія обману 2"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Детектив, екшн, пригоди
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 години 9 хвилин
Рік виробництва: 2016
Головний продюсер: Боббі Коен, Алекс Курцман
У фільмі "Ілюзія обману 2" чотири вершники повертаються для пограбування, наповненого ілюзіями, щоб викрити етичні методи роботи технологічного магната. Виконуючи заворожуючі трюки, вони стають учасниками гри в ілюзію зі зрадою та несподіваними союзами.
"Вбивство у "Східному експресі"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Детектив, драма, містика
Країна виробництва: США, Мальта
Тривалість: 1 година 54 хвилини
Рік виробництва: 2017
Головний продюсер: Кеннет Брана, Марк Гордон
"Вбивство у "Східному експресі" розповідає про детектива Еркюля Пуаро, який розслідує вбивство на борту розкішного потягу. За допомогою інтригуючих образів і таємниці зачиненої кімнати Пуаро розплутує правду, що стоїть за цим загадковим злочином.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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