Від супергероїв до зворушливих історій: мультфільми, які варто подивитися

UAportal розповів про найкращі анімаційні фільми з 2018 по 2021 рік. Ці захоплюючі фільми отримали визнання критиків і завоювали серця глядачів по всьому світу.

"Людина-павук: Навколо всесвіту"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Філ Лорд

Історія розповідає про молодого підлітка на ім'я Майлз Моралес, який стає новою Людиною-павуком після укусу радіоактивного павука. Майлз виявляє, що існують альтернативні виміри, і знайомиться з іншими людьми-павуками. Разом вони повинні зупинити Кінгпіна від відкриття порталу, який може знищити всі різні всесвіти.

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"Історія іграшок 4"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Джонас Рівера

Події відбуваються після "Історії іграшок 3", де Вуді та його друзі, тепер уже іграшки Бонні, пристосовуються до свого нового життя. Коли Бонні створює нову іграшку на ім'я Форкі, зроблену з виделки та інших матеріалів, іграшки вирушають у подорож разом з ним. Дорогою вони зустрічають старих і нових друзів.

"Душа"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2020

Головний продюсер: Дана Мюррей

Сюжет розгортається навколо Джо Гарднера, вчителя музики в середній школі, який захоплюється джазом. Після нещасного випадку душа Джо залишає його тіло і потрапляє в царство під назвою Велике До, де душі розвивають особистість ще до народження. Джо повинен знайти шлях назад до свого тіла за допомогою душі на ім'я 22, яка скептично ставиться до життя на Землі.

"Лука"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Андреа Воррен

Фільм розповідає про Луку, молодого морського чудовиська, який маскується під людського хлопчика у прибережному містечку. Він товаришує з іншим морським чудовиськом, Альберто, і разом вони вирушають у захопливі пригоди. Однак їм також доводиться приховувати свої справжні імена від містян, які бояться морських чудовиськ.

"Рая та останній дракон"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Оснат Шурер

Історія слідує за Раєю, хороброю принцесою-воїном, яка вирушає на пошуки останнього дракона та прагне відновити мир на своїй розколотій землі. На своєму шляху вона зустрічає різних союзників і ворогів, які прагнуть отримати силу, що міститься в останньому драконі. Рая повинна навчитися довіряти іншим і працювати разом, щоб подолати труднощі та захистити серце свого королівства.

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