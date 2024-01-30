Від душевних переживань до любовних романів: мелодрами, які варто подивитись

Приготуйтеся вирушити в подорож, сповнену розбитих сердець, пристрасті та захопливих історій. UAportal підготував список з п'яти найкращих мелодрам 2002-2005 років.

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"Горбата гора"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 134 хвилини

Рік: 2005

Головний продюсер: Енг Лі

"Горбата гора" розповідає історію двох ковбоїв, Енніса Дель Мара та Джека Твіста, які зустрічаються влітку 1963 року, коли їх наймають працювати вівчарями на Горбатій горі у Вайомінгу. Їхня дружба поступово переростає в таємні романтичні стосунки, які тривають понад два десятиліття, проте на шляху їхнього кохання стоять непрості виклики суспільства та особисті конфлікти.

"Щоденник пам’яті"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Романтика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2004

Головний продюсер: Лінн Гарріс

Фільм розповідає про історію кохання між Ноа, молодим хлопцем з робітничої сім'ї, та Еллі, багатою дівчиною, яка приїхала в його місто на літо. Незважаючи на їхнє різне соціальне походження, між ними починається бурхливий роман. Однак їхнє кохання стикається з численними перешкодами, включаючи несхвалення батьків і призов Ноя до армії.

"Пам'ятна прогулянка"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Романтика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2002

Головний продюсер: Деніз Ді Нові

Ця стрічка розповідає захоплюючу історію про Лендона, популярного старшокласника, та Джеймі, тиху і віруючу дівчину. Через невдалий шкільний розіграш Лендон, який спочатку недолюблював Джеймі, зрештою грає разом з нею головну роль у шкільній п'єсі. Проводячи більше часу разом, Лендон розкриває неймовірну силу, віру та доброту Джеймі, що призводить до несподіваного кохання.

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"Години"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 114 хвилин

Рік: 2002

Головний продюсер: Скотт Рудін

Фільм "Години" – це вдумлива розповідь про долі трьох жінок, які живуть у різні часові періоди. Історія розповідає про те, як Вірджинія Вулф, відома письменниця початку 20-го століття, пише свій роман "Місіс Деллоуей". Вона також розповідає про життя двох інших жінок – Клариси в 1950-х роках і Лаури в сучасному Нью-Йорку. Ці три героїні пов'язані між собою боротьбою за особисту ідентичність, викликами суспільства та складнощами кохання.

"Вічне сяйво чистого розуму"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Жанр Романтика, наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Стів Голін

Фільм розповідає про емоційну подорож пари Джоела і Клементини, які вирішили пройти медичну процедуру, щоб стерти спогади про свій болісний розрив. В міру розгортання сюжету стрічка заглиблюється у їхні спільні спогади, демонструючи складність їхніх стосунків. Зрештою, Джоел змінює свої погляди, відчайдушно борючись за збереження дорогоцінних моментів їхнього кохання на фоні поступового стирання їхніх спогадів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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