Від киборгів до інопланетян: фантастичні фільми, які завоювали серця глядачів
UAportal підготував топ з найбільш захопливих фантастичних фільмів, що вийшли на екрани у 2018-2019 роках. Ці фільми розширюють межі жанру, відкриваючи перед глядачами вражаючі візуальні ефекти та захоплюючі сюжети.
"Аліта: Бойовий ангел"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 122 хвилини
Рік: 2019
Головні продюсери: Джеймс Кемерон
Події фільму "Аліта: Бойовий ангел" відбуваються у постапокаліптичному світі, де Аліту, кіборга, яка не пам'ятає свого минулого, знаходить і повертає до життя доктор Ідо. Починаючи відкривати в собі неймовірні бойові здібності, Аліта сповнена рішучості розгадати секрети власного походження і перемогти грізних супротивників у жорстокому змаганні з моторболу.
"Бамблбі"
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 114 хвилин
Рік: 2018
Головний продюсер: Майкл Бей
Дія фільму розгортається у 1987 році, коли трансформер Бамблбі шукає притулку в маленькому пляжному містечку в Каліфорнії. Замаскований під Volkswagen Beetle, він знайомиться з дівчинкою-підлітком на ім'я Чарлі, яка відкриває його справжню особистість. Разом вони рушають у спільну боротьбу з десептиконами, показуючи як зворушливі моменти, так і захопливі екшн-сцени.
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"Веном"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 112 хвилин
Рік: 2018
Головний продюсер: Аві Арад
"Веном" розповідає історію Едді Брока, журналіста, який стає носієм інопланетного симбіота на ім'я Веном. У несподіваному повороті подій Едді та Веном неохоче стають партнерами і перетворюються на потужного антигероя. У своєму новому житті Едді мусить боротися з власними внутрішніми демонами, а також протистояти грізному ворогу.
"Скло"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Драма, містика, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 129 хвилин
Рік: 2019
Головний продюсер: М. Найт Ш'ямалан
У центрі сюжету – Девід Данн, охоронець з надлюдською силою, Елайджа Прайс, він же містер Скло, геніальний, але вразливий суперлиходій, і Кевін Венделл Крамб, людина з безліччю особистостей. Коли троє героїв опиняються у психіатричній лікарні, їхні шляхи переплітаються, що призводить до справжнього протистояння, яке випробовує їхні надзвичайні здібності
"Термінатор: Фатум"
Рейтинг IMDb: 6.2/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 128 хвилин
Рік: 2019
Головний продюсер: Джеймс Кемерон
У цьому фільмі високорозвинений термінатор, відомий як REV-9, був посланий з майбутнього, щоб знищити молоду жінку на ім'я Дані Рамос. Поки REV-9 невпинно полює на неї, солдат на ім'я Грейс, оригінальний Термінатор Т-800 і Сара Коннор об'єднують зусилля, щоб захистити Дені і запобігти загибелі людства.
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