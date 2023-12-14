Залишаться з порожнім гаманцем! 2024 рік принесе проблеми цим знакам зодіаку

Новий 2024 рік не буде добрий до всіх – на деяких чекають фінансові проблеми, здатні швидко спустошити гаманець. За словами астрологів, у зоні ризику Тельці, Леви та Риби. Ось що на них чекає!

Телець

У 2024 рік Телець увійде спокійно, але його ідилія триватиме недовго. У першому кварталі уродженці знаку зіштовхнуться із початком фінансових проблем. Вони ризикують втратити в новому році цілий статок, якщо не ретельно перевірятимуть кожну деталь угод. Весь 2024 обтяжений ризиком збитків у тому числі через нелояльних колег або партнерів. Тільки гостра увага врятує їх від банкрутства.

Лев

На початку 2024 року Лев поправить свій бюджет і розплатиться із боргами. Однак, якщо він не зосередиться на раціональних витратах, знову потрапить до фінансової ями. Люди, народжені під знаком Лева, можуть втратити багато грошей, тому що у них з'явиться спокуса подорожувати та робити покупки. Необережні витрати обернуться великими неприємностями, тому краще стежити за кожною копійкою, перш ніж її віддавати.

Риби

У 2024 році на Риб чекає значне зростання доходів і підвищення рівня життя. У міру того, як вони стануть багатшими, виникне ризик фінансових втрат. На Риб чатуватимуть шахраї та порадники, чекаючи, поки вони зазнають невдачі. Уродженці знаку можуть втратити все, якщо не будуть пильними. У новому році не варто довіряти нікому, окрім своїх найближчих родичів. Але навіть у цьому випадку краще тримати руку на пульсі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.