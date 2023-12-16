Особливі! Названо три знаки зодіаку, поруч із якими хоче бути кожен

Деякі люди відрізняються незвичайною енергетикою, яка привертає до них інших. Вони дуже товариські та відкриті, не бояться нових викликів і твердо впевнені в наступному дні. Усі хочуть проводити з ними час – і коло їхніх друзів постійно зростає. За словами астрологів, йдеться про Левів, Близнюків та Стрільців.

Лев

Леви дуже амбітні, харизматичні та відкриті, що допомагає їм налагоджувати контакти. Уродженці знаку чудово знають, як показати свої кращі сторони. Вони чудові слухачі та готові дати пораду всім, хто про це просить. Їхні друзі та близькі можуть на них розраховувати – все завдяки чуйності та великому серцю Левів.

Близнята

Близнята надзвичайно допитливі до світу. Вони постійно розвиваються і прагнуть знайомитись з новими людьми. Їм складно всидіти на одному місці, тому в їхньому житті немає нудьги. Їхня енергетика заражає всіх навколо, і для багатьох проводити з ними час – задоволення. Що приваблює в Близнятах оточуючих, так це їхнє почуття гумору та відкритість.

Стрілець

Стрільців відрізняє насамперед впевненість у собі, енергійність та оптимістичне ставлення до світу. Уродженці знаку безпосередні та веселі. Посмішка ніколи не залишає їх обличчя. Вони надзвичайно сміливі та намагаються шукати лише позитив, тому у повсякденному житті немає місця скаргам. Стрільці не залишать нікого у біді. Вони можуть кинути все, щоб допомогти найближчим.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.