Особливості сівозміни: чого уникати після вирощування картоплі

Чергування культур на городі має вирішальне значення для підтримання родючості ґрунту та отримання максимального врожаю. Після посадки картоплі на одній грядці, важливо змінити культуру. UAportal підготував рекомендації щодо сівозміни на вашому городі, щоб забезпечити щедрий урожай.

Сівозміна важлива для отримання здорових і плідних врожаїв на грядці. Повторна посадка картоплі на одній і тій же ділянці більше одного року може зашкодити не тільки картоплі, але й родючості ґрунту.

Уникайте посадки помідорів, баклажанів, гострого і болгарського перцю, полуниці, а також суниці. Ці рослини сприйнятливі до тих самих збудників хвороб і шкідників, що й картопля, зокрема фітофторозу та колорадського жука.

Однак важливо заповнити порожній простір, залишений картопляною грядкою, іншими культурами. Бобові, такі як квасоля, допомагають відновити мінеральний баланс ґрунту, накопичуючи азот у своїх коренях, а також запобігають появі шкідливих організмів.

Читайте також: Як правильно садити горобину та який сорт обрати

Хрестоцвіті овочі, такі як редиска, ріпа та хрін, можна висаджувати після картоплі. Хрін швидко розростається, тому слід пам'ятати про його здатність поширюватися. Перед посадкою капусти посійте конюшину, щоб поповнити запаси необхідних мікро- та макроелементів.

Гарбузові культури, такі як кабачки та патисони, добре ростуть після картоплі, тоді як огірки та гарбузи не рекомендується висаджувати після неї. Злакові рослини, такі як жито і овес, можна висаджувати в якості сидератів перед зимовими морозами. До приходу весни ці культури збагатять ґрунт цінними поживними речовинами.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!