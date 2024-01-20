Осоливості навушників Buds 3: Що варто знати про новинку OnePlus

OnePlus розкрив деякі ключові особливості майбутніх бездротових навушників Buds 3. Це було зроблено напередодні глобальної презентації, запланованої на 23 січня. Детальніше розповідає UAportal.

Що відомо

Серед головних особливостей нового продукту – можливість швидкої зарядки та вражаючий час автономної роботи. За словами представників OnePlus, глобальна версія, як і модель для Китаю, підтримуватиме швидку зарядку, що дозволить користувачам насолоджуватися 7 годинами безперервного відтворення музики всього за 10 хвилин заряджання. Крім того, Buds 3 можуть похвалитися вражаючим часом автономної роботи – близько 44 годин.

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Шумозаглушення

На додаток до чудових характеристик зарядки та акумулятора, очікується, що OnePlus Buds 3 будуть оснащені вдосконаленою функцією активного шумозаглушення (ANC). Крім того, вони працюватимуть за технологією Bluetooth 5.3, що включає кодек LHDC 5.0 та можливості бездротового зв'язку Hi-Res Audio.

OnePlus Buds 3 також матимуть захист від води за стандартом IP55, що робить їх стійкими до бризок та поту, що ідеально підходить для активного способу життя. Що стосується ціни, то новинка буде доступна в Європі за ціною 99 євро.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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