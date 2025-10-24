Осіння страва: гарбузова паста
Осінь — ідеальний час для гарбузової пасти.
Просто. Смачно. По-домашньому.
Інгредієнти:
• Гарбуз — 1 шт;
• Цибуля порей — 1 шт;
• Розмарин — 1 гілочка;
• Сіль, перець — за смаком;
• Оливкова олія — 2 ст. л.;
• Макарони — 200 г;
• Цибуля ріпчаста — 1 шт;
• М’ясні фрикадельки — 200 г;
• Твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
1. З гарбуза зріжте верхівку і вичистіть зернята.
2. Усередину покладіть цибулю порей і розмарин, посоліть, поперчіть, полийте олією. Накрийте "кришкою" з гарбуза і запікайте до м’якості.
3. На пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте фрикадельки й доведіть до готовності.
4. Відваріть макарони у підсоленій воді.
5. З гарбуза дістаньте м’якіть і цибулю порей, збийте у блендері до пюре.
6. Перекладіть макарони в гарбуз, додайте засмажку, пюре та тертий сир. Перемішайте.
7. Прикрасьте зеленню — і насолоджуйтесь.
