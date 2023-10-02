Осінь принесе справжнє кохання трьом знакам зодіаку: на них чекає щастя

Гороскоп на осінь 2023 року вказує на те, що деякі знаки зодіаку чекає на приємний сюрприз – самотні нарешті можуть зустріти свою другу половинку. Це змусить їхнє серце битися частіше і подарує бурю емоцій.

Діва

Діви можуть вирішити, що осінь – ідеальний час для роботи над собою. Вони зосередяться на поставлених перед собою цілях, наведуть лад у будинку, почнуть тренуватися чи займатися йогою... Їм навіть на думку не спаде, що зараз на них чекають інтенсивні емоційні переживання. Проте є хтось, хто має на них такі плани. Він розкриє їх у жовтні.

Діви привернули увагу зрілої та чуйної людини, яка подбає про їхні емоційні потреби. Вони побудують міцні стосунки та зрозуміють, що таке відчувати впевненість у своєму партнері. Найбільших шансів на це мають представники знаку зодіаку Рак.

Терези

Терези ухвалять рішення більше не повертатися в минуле. Вони не захочуть думати, що пішло не так. Вони розірвуть токсичні зв'язки та почнуть знайомитися з новими людьми. Уродженці знаку і самі не помітять, як той, кого сприймали виключно як друга, змусить їхнє серце битися частіше. Найбільше шансів у Терезів побудувати гармонійні стосунки з Тельцями. Проте Терезам не слід квапити подій.

Риби

Риби несподівано зустрінуть того, хто внесе багато сонячного світла в їхню повсякденну сірість. Вони навіть не помітять, як життя буквально перекинеться. Якщо уродженці знаку вирішать створити стосунки з Левом, то можуть бути приємно здивовані. Риби виявлять, що цей знак зодіаку їм підходить не лише зовні.

Насправді це саме та чутливість, яка їм зараз потрібна. Завдяки присутності близької людини вони відкриються світові та захочуть боротися за себе. Кохання додасть їм сміливості, якої вони ніколи раніше не знали.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.