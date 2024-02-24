OPPO Watch X на базі WearOS дебютує 29 лютого: що відомо про новинку

UAportal розповів, що компанія OPPO незабаром представить нове доповнення до своєї лінійки смартгодинників – OPPO Watch X. Нещодавно годинник з'явився на малайзійському сайті виробника, і його запустять у продаж 29 лютого. OPPO Watch X з операційною системою WearOS, запропонує користувачам бездоганний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Хоча конкретних деталей про OPPO Watch X наразі немає, смартгодинник може мати схожість з OnePlus Watch 2. Це означає, що можна очікувати витончений дизайн з круглим 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який забезпечить яскраве і чітке зображення.

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Годинник, швидше за все, буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, що забезпечує плавну роботу і швидкість реакції. Крім того, очікується, що OPPO Watch X буде оснащений 2 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечить ефективну багатозадачність і безперебійну роботу додатків.

Любителі фітнесу та люди, які піклуються про своє здоров'я, також будуть раді дізнатися, що пристрій буде оснащений безліччю датчиків для відстеження різних показників здоров'я. Це дозволить користувачам контролювати своє самопочуття і стежити за досягненням своїх фітнес-цілей.

OPPO Watch X буде доступний з двома варіантами ремінців: Mars Brown та Platinum Black. Це дозволить користувачам персоналізувати свій стиль та відповідати індивідуальним вподобанням.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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