Світовий дебют vivo V30 та vivo V30 Pro: Що відомо

В офіційному повідомленні компанія vivo підтвердила довгоочікувану дату глобального запуску своїх новітніх смартфонів V-серії. UAportal розповідає про презентації vivo V30 та vivo V30 Pro.

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Презентація відбудеться 28 лютого в Таїланді. Очікується, що vivo V30 Pro матиме приголомшливий 6,78-дюймовий AMOLED-екран з високою частотою оновлення 120 Гц. З роздільною здатністю 2800x1260p та піковою яскравістю 2800 ніт, дисплей обіцяє забезпечити яскраве зображення.

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Пристрій працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 8200, що забезпечує безперебійну роботу.

Крім того, vivo V30 Pro пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті, а також містку внутрішню пам'ять на 512 ГБ. Користувачі можуть розраховувати на надійний акумулятор місткістю 5000 мАг з розширеними можливостями зарядки 80 Вт, що забезпечує тривале використання та швидку зарядку.

Крім того, телефон буде оснащений захистом IP54. Для подальшого покращення фотозйомки vivo V30 Pro буде оснащений камерою ZEISS.

Що стосується базової моделі vivo V30, то конкретні технічні характеристики поки що не розголошуються, тому ми з нетерпінням чекаємо на більш детальну інформацію.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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