OPPO A57 отримав оновлення Android 14: Що змінилося

OPPO, відомий бренд смартфонів, нещодавно розпочав розповсюдження оновлення Android 14 для свого популярного бюджетного пристрою OPPO A57. Це нове оновлення програмного забезпечення пропонує користувачам різноманітні цікаві функції та покращення, про які розповідає UAportal.

ColorOS 14

Очолює пакет програмних інновацій абсолютно нова оболонка ColorOS 14, яка приносить безліч покращень та вдосконалень для користувачів OPPO A57. Ключовою особливістю є оновлений Trinity Engine, який оптимізує стиснення даних як додатків, так і файлів.

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Цей ефективний алгоритм також замінив попередній, що дозволило підвищити продуктивність чипсета та зменшити споживання енергії для більш плавної роботи. Крім того, користувацький інтерфейс зазнав значних оновлень для покращення зручності використання.

Smart Charging та Smart Touch

Крім того, в ColorOS 14 впроваджено функції Smart Charging та Smart Touch. Тепер користувачі можуть насолоджуватися оптимізованими можливостями зарядки, що дозволяє пристроям заряджатися більш ефективно, продовжуючи термін служби акумулятора. Функція Smart Touch покращує загальну навігацію та взаємодію на пристрої, забезпечуючи зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Доступність

Що стосується доступності оновлення, то OPPO розпочав випуск OTA (Over-The-Air) спеціально для власників OPPO A57 в Індії. Тамтешні користувачі можуть легко перевірити наявність оновлення прошивки в налаштуваннях гаджета. Для користувачів з інших країн оновлення системи очікується найближчим часом, що дозволить їм насолоджуватися новими функціями та покращеннями вже незабаром.

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