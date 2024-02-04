Оновлення ПЗ: Які нові функції отримав Huawei Watch Fit 2

Компанія Huawei оголосила про випуск значного системного оновлення для годинника Watch Fit 2. UAportal розповів, що оновлення HarmonyOS 2.1.0.211 розміром 77 МБ, тепер доступне для пристроїв по всьому світу.

Що нового

Однією з визначних особливостей оновлення прошивки є сплячий режим. Це зручне доповнення вимикає функцію "Підняти для пробудження", забезпечуючи безперервний сон і спокійну ніч. Тепер користувачі можуть насолоджуватися без будь-яких небажаних перешкод.

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Крім того, Huawei інтегрує розширену функціональність, дозволяючи користувачам запускати будь-які програми безпосередньо з контекстного меню. Це зручне доповнення забезпечує спрощений доступ до часто використовуваних додатків, максимізуючи ефективність і продуктивність.

Що стосується сповіщень про дзвінки, то оновлення програмного забезпечення принесло інформативні покращення. Тепер користувачі можуть отримувати сповіщення про вхідні дзвінки з певних додатків, забезпечуючи безперебійний зв'язок та можливості спілкування.

Покращена версія програмного забезпечення також оптимізує роботу вбудованих датчиків, забезпечуючи точність і надійність у різних видах діяльності. У поєднанні з покращеним режимом відстеження запливів, користувачі тепер можуть ефективніше відстежувати свої заняття плаванням і отримувати цінну інформацію про тренування у воді.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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