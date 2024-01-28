Оновлення для Vision Pro: Що відомо, та коли буде доступне

Компанія Apple нещодавно випустила оновлення visionOS 1.0.1 в рамках підготовки до швидкого випуску шолома Vision Pro. UAportal розповідає про те, що змінилося у гарнітурі змішаної реальності.

Що відомо

Остання версія прошивки, яка отримала назву visionOS 1.0.1, містить цікаві покращення програмного забезпечення, хоча конкретні деталі компанія Apple ще не розголошує.

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Очікується, що оновлення visionOS 1.0.1 з номером збірки 21N311 буде незначним релізом, в якому основна увага буде зосереджена на виправленні помилок та оптимізації програмного забезпечення.

Apple прагне забезпечити безперебійну роботу користувачів Vision Pro, тому це оновлення буде доступне для завантаження одразу з коробки. Майбутній запуск шолома Vision Pro, що супроводжується оновленням visionOS 1.0.1, свідчить про прагнення Apple надавати найсучасніші технології та оперативно вирішувати будь-які проблеми, пов'язані з ними.

Користувачі можуть розраховувати на покращену продуктивність та вдосконалену функціональність після встановлення оновлення visionOS 1.0.1 на своїх пристроях.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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