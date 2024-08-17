Чарівність чи токсичність? Названо три знаки зодіаку, які є емоційними маніпуляторами

Маніпулювання емоціями інших – це навичка, якою деякі люди володіють досконало, часто навіть не усвідомлюючи цього. За словами астрологів, йдеться про Раків, Близнюків та Скорпіонів. Читайте детальніше!

Рак

Керовані Місяцем, Раки відомі своєю надчутливістю та глибоким зв'язком з емоціями. Емпатія дозволяє їм швидко розуміти, що відчувають оточуючі, а також моделювати свою поведінку, щоб впливати на почуття інших. Вони мають природний дар використовувати свою чарівність, щоб змусити інших робити те, що вони хочуть. Однак ця емоційна сила може також набути токсичного обороту.

Близнюки

Близнюки, керовані Меркурієм, мають надзвичайну спритність розуму. Їхня здатність жонглювати ідеями і словами дає їм значну перевагу, коли справа доходить до емоційного маніпулювання. Їх часто вважають привабливими та розумними, що дозволяє їм легко завойовувати симпатію оточуючих. Близнюки можуть лестити комусь, приховуючи свої справжні наміри за теплою посмішкою.

Скорпіон

Скорпіони, керовані Марсом і Плутоном, мабуть, найінтенсивніший знак зодіаку. Ця інтенсивність часто проявляється у пристрасному, а іноді й у власницькому відношенні. Уродженці знаку проживають свої емоції повною мірою і чекають на те ж від близьких. Ця емоційна глибина дає їм природний талант впливати на оточуючих. Хоча цю здатність контролю можна використовувати позитивним та захисним чином, вона також несе у собі ризик токсичності.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.