Потрібно бути напоготові! Названо найгірший місяць для всіх знаків зодіаку у 2024 році

Доля може бути жорстокою, але вона завжди справедлива, стверджують астрологи. За їхніми словами, 2024 рік принесе деякі випробування уродженцям зодіакального кола, але вони зроблять їх сильнішими. Читайте, який місяць виявиться найважчим для вас.

Овен – травень

Травень 2024 року – нумерологічне число 4. Йому властиві терпіння, працьовитість та вірність, а це риси, далекі від особистості Овна. Тому цього місяця він зовсім не зможе зорієнтуватися в реальності. Йому доведеться працювати над собою.

Телець – червень

Червень 2024 року – нумерологічне число 5. Йому властиві харизматичність, енергійність та легковажність, що не сподобається знаку зодіаку Телець. Він цінує стабільність, більш замкнений і любить слідувати плану.

Близнята – вересень

Вересень 2024 року – нумерологічне число 8, якому властива агресивність та неприборкана сила. Творчі, але водночас тихі та скромні, Близнята можуть відчути себе пригніченими та повністю відсторонитися від реальності.

Рак – грудень

Грудень – особливий місяць у 2024 році, оскільки це нумерологічне число 11, тобто, головне число. Сама назва вказує на те, що це не нумерологія для Рака, який швидше за домосід. На нього тиснутимуть інші, він весь місяць ховатиметься у своїй шкаралупі.

Лев – серпень

Хоч серпень і сезон Лева, 2024 року він буде для нього несприятливим. Нумерологічне число 7 характеризується замкнутістю. Комунікабельний, енергійний і ексцентричний Лев через це почуватиметься пригніченим.

Діва – квітень

Квітень – нумерологічне число 3 у 2024 році. Воно характеризується творчістю та оптимізмом, що має сприяти Діві, але цього року квітень буде вкрай невдалим та важким місяцем. Все через накопичення 4 у даті.

Терези – березень

Березень 2024 року – це теж число 11. Воно повністю домінуватиме над Терезами. У уродженців знаку виникнуть величезні проблеми. Для них це буде надзвичайно напружений місяць.

Скорпіон – жовтень

Жовтень 2024 – нумерологічне число 9, яке відповідає за життєву місію. Це може стати нестерпним для Скорпіона, який досить егоїстичний.

Стрілець – січень

Стрілець також зіткнеться з нумерологічним числом 9 2024 року, січень стане для нього випробуванням. Цей вогненний знак зодіаку буде радий допомогти іншим, всидіти на місці він не зможе і накличе на себе проблеми.

Козеріг – листопад

Нумерологічна одиниця, тобто листопад 2024 року, впевнена у собі та твердо стоїть на ногах. Чого не можна сказати про Козерога. У цієї людини непростий характер, але вона не любить переступати межу. У листопаді темні риси проявляться.

Водолій – липень

Липень 2024 року – нумерологічне число 6, орієнтоване на сім'ю, що не можна віднести до Водолія. Цей знак зодіаку думає головним чином про себе і найкраще почувається у невеликих групах. Сімейні та громадські заходи загалом не для нього.

Риби – лютий

Лютий 2024 також є нумерологічним числом 1. Риби тихі, чутливі і люблять витати в хмарах. Цього місяця їм доведеться спуститися на землю і зіткнутися з негараздами. Вони досягнуть успіху тільки в тому випадку, якщо не втратить віри в себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.