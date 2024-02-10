Новий смартфон від компанії OPPO: Що відомо про пристрій

UAportal розповів, що OPPO, відомий виробник смартфонів, готується до випуску своєї останньої моделі, Reno 11 F. Ажіотаж навколо пристрою зріс, оскільки він з'явився на офіційному індонезійському веб-сайті компанії, і на нього навіть можна оформити попереднє замовлення. Хоча ціна та детальні технічні характеристики ще не оголошені, з'явилося кілька чуток, які проливають світло на те, що ми можемо очікувати від цього майбутнього смартфона.

Що відомо

Можна очікувати чудового візуального досвіду завдяки 6,7-дюймовому AMOLED-дисплею Reno 11 F. Панель має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення 120 Гц і підтримує 10-бітну глибину кольору, що обіцяє яскраве та плавне зображення.

Пристрій працює на чіпсеті MediaTek Dimensity 7050 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4x та накопичувачем UFS 2.2, що забезпечує плавну роботу та ефективну багатозадачність. Смартфон отримає потрійну камеру, що складається з 64-мегапіксельного основного датчика, 8-мегапіксельного об'єктива та 2-мегапіксельного об'єктива.

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Фронтальна камера, як очікується, буде 32-мегапіксельною для зйомки якісних селфі. Крім того, Reno 11 F буде оснащений потужним акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт, що забезпечить користувачам розширену функціональність та швидку підзарядку.

Ще більше підвищуючи привабливість пристрою, OPPO Reno 11 F пропонує захист IP65, що робить його стійким до води та пилу, забезпечуючи користувачам безпеку. Крім того, користувачі можуть очікувати включення підекранного сканера відбитків пальців для ефективного та безпечного розблокування.

З точки зору програмного забезпечення, смартфон працюватиме на операційній системі Android 14, адаптованій до користувацького інтерфейсу ColorOS 14. Це забезпечить користувачам безперебійний та інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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