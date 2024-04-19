Народні прикмети, що свідчать про швидше заміжжя

Кожна дівчина мріє одягнути білу весільну сукню та зустріти свого прекрасного принца. UAportal поділився повір'ями, які, на думку наших предків, свідчать про швидше заміжжя.

Пошук букета квітів

Повір'я, пов'язане з букетами, полягає в тому, що якщо ви випадково знайдете десь квіти, то можете швидко зустріти свого майбутнього чоловіка. Однак не рекомендується брати його, оскільки він може нести в собі негативну енергетику.

Знайомство з хлопцем у четвер

Хочете зустріти нареченого – познайомтесь з чоловіком у четвер. Наші предки вважали, що є ймовірність, що ця людина стане коханням вашого життя і з часом зробить вам пропозицію.

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Спіймати букет на весіллі

Звичайно, якщо вам вдасться зловити букет нареченої, це не означає, що ви вийдете заміж протягом місяця. Проте серед дівчат, які були присутні на весіллі, ви це зробите першою. Шанси збільшуються ще більше, якщо це був букет півоній.

Подбайте про майбутню наречену

Якщо ви хочете швидше вийти заміж, попросіть заручену подругу допомогти перешити її весільну сукню. Вважається, що ця традиція наближає ваше власне одруження. Більше того, шанси на успіх зростають, якщо ви візьмете з собою шпильку чи голку, якою шили сукню.

Хочете одружитися? Потанцюйте з майбутнім нареченим

Ефективним ритуалом для притягнення вашого майбутнього чоловіка є отримання дозволу від нареченої потанцювати з її нареченим. А якщо він сам запросить вас на танець, ваші шанси вийти заміж різко зростуть.

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