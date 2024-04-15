Дві ознаки які вказують, що партнер дійсно вас любить: поради психолога

Марк Треверс, доктор філософії, є американським психологом із ступенями Корнельського університету та Університету Колорадо в Боулдері, назвав дві ознаки того, що у вас відданий партнер, який закоханий та готовий на все, аби бути поруч.

За словами психолога, усі ми прагнемо до міцних і щасливих стосунків, де панує щира любов і взаємоповага. Проте, не завжди легко розібратися в емоціях та намірах іншої людини.

Марк Треверс поділився двома ключовими ознаками, які допоможуть вам зрозуміти, чи справді чоловік закоханий у вас.

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1. Відкритість та чіткі наміри

Відданий партнер не приховує своїх почуттів. Він відкрито говорить про те, що цінує ваші стосунки, планує спільне майбутнє та ділитися своїми мріями.

Ось деякі сигнали:

Регулярні запевнення: він чітко й однозначно говорить про свою любов, вірність та бажання бути з вами.

Обговорення спільного майбутнього: він планує спільні подорожі, обговорює важливі рішення та ділиться своїми мріями про те, яким бачить ваше спільне життя.

Готовність до компромісів: він цінує ваші думки та почуття, готовий йти на компроміс та знаходити спільні рішення.

2. Бажання проводити з вами час

Чоловік, закоханий у вас, буде прагнути проводити з вами якомога більше часу. Він щиро насолоджується вашою компанією, навіть у моменти побутових справ.

Він шукає зустрічей та завжди знаходить час для вас, навіть якщо день видався насиченим.

Уважний до ваших потреб – цікавиться вашими думками, почуттями та планами.

Цінує спільні моменти – щиро насолоджується вашим товариством, хай то буде спільний похід у кіно, прогулянка або просто затишний вечір вдома.

Пам'ятайте: ці дві ознаки - лише загальні сигнали. Кожна людина виражає свою любов по-різному. Найважливіше - це щирість та увага до ваших почуттів. Якщо ви відчуваєте, що чоловік щиро любить вас, цінує і поважає, то можете бути впевнені, що ваші стосунки міцні та перспективні.

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