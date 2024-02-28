Ідеальний чоловік: як зрозуміти, який вам потрібен партнер

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Який образ ви уявляєте при словах "ідеальний чоловік"? Це людина, яка має набір важливих для вас якостей. Адже лише гідний чоловік може бути супутником такою чудовою жінкою. Але чому тоді ви будуєте стосунки чи продовжуєте жити з не найкращими представниками чоловіків? Давайте розбиратися, чому так відбувається і що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію.

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Ваш идеальный спутник рядом

Посмотрите на своего мужчину. Если сейчас вы не в паре, вспомните человека, с которым были отношениях раньше. Возможно, вы считаете, что он недостаточно хорош для вас и вы достойны лучшего?

Ответ на самом деле проще, чем кажется: вы достойны именно того мужчины, который находится рядом. Вы расстраиваетесь, если он не считает нужным говорить комплименты и дарить цветы без повода. Однако в глубине души вы соглашаетесь, что заслуживаете именно такого отношения к себе. Иначе вы бы просто не были вместе с таким мужчиной.

Почему так происходит? Причины могут быть следующими:

✓ Вы выдаете желаемое за действительное.Вы внушаете себе, что близки к идеалу и достойны большего, но сами в это не верите. Если вы искренне уверены, что вы умная и красивая, то не будете вместе с мужчиной, который думает по-другому и всячески это подчёркивает. Если же вы находитесь рядом с тем, кто не удовлетворяет ваши требования, скорее всего, эти требования неискренни.

✓ Вы не знаете своих сильных сторон. Немногие женщины готовы признать за собой список достоинств и открыто о них говорить. С детства вам внушали, что хвалить себя не принято, и теперь ваша самооценка зависит от похвалы других людей.

✓ Ваша фактическая система ценностей не отвечает желаемой.Очень важно понять разницу между тем, что для вас ценно на самом деле, и тем, с чем вы готовы смириться. Например, на словах вы настаиваете, что здоровье — важный для вас аспект. А на деле имеете вредные привычки, не следите за питанием и не занимаетесь спортом. Получается, что здоровье — это виртуальная, а не фактическая ценность для вас.

Всё начинается с отношения к себе. Уважать и ценить вас будут ровно настолько, насколько вы уважаете и цените себя. Рядом будет только тот мужчина, который разделяет ваши ценности и интересы и поддерживает сформированный вами собственный образ.

Счастье, которого вы достойны — ваша личная ответственность. Не перекладывайте ее на мужчину. Для начала попробуйте понять себя и изменить отношение к себе.

Как понять, что для вас важно

Посмотрите на то, как вы живёте. Если ваши требования к избраннику недостаточно высоки, попробуйте ответить на вопросы:

Почему вы соглашаетесь на жизнь, которая вас не устраивает? От каких своих недостатков вы хотели бы избавиться? Что нужно изменить в себе, чтобы ваш мужчина тоже захотел меняться?

Разработайте свою систему ценностей, которая поможет понять, тот ли мужчина рядом. Сформулируйте для себя понимание того, какой жизни вы на самом деле достойны. И примерьте это понимание на своего избранника: соответствует ли он вашим взглядам и ценностям?

Если мужчина вам подходит, отлично. Если нет, вы не построите с ним такую жизнь, какую бы хотели. Отношения, которые вас не устраивают, грозят постоянным чувством дискомфорта. А если вы в них достаточно долго, значит, они вам подходят. Это и есть тот уровень качества мужчины, на который вы на самом деле претендуете.

Если же эти отношения вам в тягость, пора что-то менять. Читайте дальше, как найти человека, кто отвечает вашим взглядам на жизнь и готов разделить ваши ценности с вами.

Как найти достойного мужчину

Вы уже поняли, что подобное притягивает подобное. Изменили многое в себе и готовы к новым отношениям. Чтобы не повторять старых ошибок, нужно чётко сформулировать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой. От правильной постановки цели зависит конечный результат.

Предлагаем технику, которая поможет понять, куда вы должны двигаться и какой мужчина является вашей целью.

Сформулируйте цель правильно

При постановке цели не используйте частицу "не" и слова, которые несут отрицательный смысл. Иначе мозг будет запрограммирован на то, чего вы любой ценой хотите избежать. Для подсознания очень важно зафиксировать мысль именно в позитивном ключе, чтобы было проще ее реализовать.

Неправильно: избавиться от одиночества, прекратить быть несчастной, не остаться одной.

Правильно: найти достойного мужчину.

Сделайте цель подконтрольной

Достижение вашей цели не должно зависеть от желания или возможностей другого человека. Иначе вы можете получить на выходе совсем не то, на что рассчитывали. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Спросите себя: что я могу сделать, как измениться, чтобы цель была достигнута?

Неправильно: хочу, чтобы меня полюбил Сергей.

Правильно: хочу стать для Сергея самой желанной и единственной женщиной.

Опишите вашего идеального мужчину

✓ Техника 1. Параметры выбора

Раскройте все критерии, которые являются для вас важными при выборе мужчины. Например:

внешность;

возраст;

профессия;

уровень дохода;

социальное положение;

поведение;

бытовые привычки;

сексуальный темперамент;

другие аспекты.

Важно: чем детальнее вы опишете эти параметры, тем более чёткую картинку получите. Говорите о своём идеальном мужчине в настоящем времени, как будто он уже рядом с вами.

✓ Техника 2. Мой мужчина: всегда и никогда

Возьмите листок бумаги и разделите его на две колонки: слева "всегда", справа "никогда".

Слева перечислите все те качества, которые хотите видеть в мужчине. Например: прислушивается к моему мнению, готов отправиться в путешествие, сдерживает свои обещания и т.д.

Справа напишите качества, с которыми вы категорически не согласны мириться. Например: не обижает слабого, не ругается матом, не разбрасывает носки по квартире и т.д.

Уделите этим спискам как минимум два часа, чтобы вспомнить и сформулировать всё, что важно для вас в мужчине. Описывайте понятные и реальные критерии.

Помните о правильной постановке цели. Когда список будет готов, рекомендуем поработать отдельно с колонкой "Никогда". Превратите все негативные качества в позитивные, сохраняя их смысл. Например: "не разбрасывает по квартире носки" равно "всегда аккуратен и следит за порядком".

Представьте свою новую жизнь

Иногда случается так, что цель вроде бы достигнута, но радости не приносит. Чтобы этого не произошло, вы должны чётко понимать, что вы почувствуете, когда получите желаемое. Замотивируйте мозг визуальной, сенсорной и эмоциональной картинкой.

Если вы хотите найти достойного мужчину, представьте для начала, что это значит для вас. Например: когда я буду рядом с достойным мужчиной, то буду:

каждый день слышать комплименты;

вдыхать аромат цветов и дорогих духов;

наслаждаться вкусом изысканных блюд в ресторане и т.д.

Ограничьте цель во времени и пространстве

Эти два фактора очень влияют на конечный результат. Цель, которой вы хотите достичь через год, вероятнее всего не принесёт столько же радости через три. То же касается и пространства: не факт, что вас порадует идеальный мужчина где-нибудь за океаном, если переехать к нему вы всё равно не сможете.

Пример правильной цели: найти достойного мужчину через полгода в своём городе.

Определитесь с ресурсами

Чем больше вы мечтаете получить, тем больше ресурсов в достижение цели придётся вложить. Есть пять видов ресурсов, на которые вы можете рассчитывать:

Люди, которые так или иначе могут повлиять на результат (ваши связи и знакомства, родственники, друзья и сотрудники). Материальные ценности (включая деньги). Информация. Время. Ваши способности (здоровье и профессия, хобби и навыки, таланты и умения).

Возможность и скорость достижения цели напрямую зависит от того, какими ресурсами и в каком количестве вы располагаете. Подумайте:

какие из ваших связей могут помочь, какие еще нужно завести;

сколько денег понадобится и куда их нужно вложить;

какая информация вам понадобится и где ее можно узнать;

сколько времени нужно для достижения цели;

как правильно применить свои способности и чему новому нужно научиться;

как получить те ресурсы, которых не хватает.

Постарайтесь трезво оценить свои ресурсы, чтобы понять, далеко или близко вы находитесь от желаемого.

Разбейте цель на этапы и сделайте первый шаг

К большой и трудной цели будет проще подступиться, если обозначить для себя маленькие понятные шаги. Не ждите идеального момента, он может никогда не наступить. Итак, подумайте и решите:

Что можно сделать уже сейчас (сегодня, завтра). Что поможет вам начать. С какого шага начать вам будет комфортнее всего.

Если первый шаг будет большим и сложным, мозг может заранее пасовать перед неудачей и отказываться от выполнения задачи. Сделайте первый этап легким и приятным, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление и начать движение вперёд.

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Идеальный мужчина — это не герой романтической комедии и не успешный супруг вашей подруги. Чтобы найти и удержать достойного мужчину, нужно самой стать достойной. И полагаться на везение точно не стоит. Обозначьте приоритеты, определитесь с целью, разработайте стратегию и действуйте!