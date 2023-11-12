Молодик у Скорпіоні несе великі зміни: чому 13 листопада може перевернути життя

Молодик у Скорпіоні – це брама до духовної трансформації, стверджують астрологи. Вся справа в тому, що цей знак зодіаку сконцентрований на глибоких почуттях і відкидає дрібниці на шляху до своєї мети. 13 листопада викличе у багатьох бажання докопатися до істини і позбутися токсичних зв'язків.

Ця фаза місячного циклу сприятиме новим починанням. Скорпіон вкаже шлях до здійснення головних мрій, адже це водяний знак, пов'язаний з інтуїцією, пристрастю, емоціями та бажаннями. Він символізує трансформацію, необхідність відпустити те, що нас стримує, а також підтримує стратегічні дії та наполегливість.

У сучасній астрології Скорпіоном управляє Плутон, планета руйнування та трансформації. У традиційній астрології – Марс, могутній бог війни. Листопадовий молодик посилить напругу - під впливом цих енергій ми можемо захотіти розірвати зв'язки з токсичними для нас речами. Це стосується людей, ситуацій і навіть власних шкідливих звичок.

Молодик народжується під завісою темряви. Молодик у Скорпіоні – найпохмуріше явище року, що розкриває всі таємниці. Це шанс посіяти нове насіння намірів, які проростуть у майбутнє нашої мрії.

Коли Місяць відродиться на небі 13 листопада 2023 року, пориньте у свої емоції та запитайте себе, чого ви дійсно хочете. Скорпіон покаже вам, від чого потрібно відмовитись, щоб звільнити місце для нових вражень. Пригнічені емоції вийдуть на поверхню, щоб познайомити вас із справжнім я.

Які ще теми зачепить цей молодик? Все обертатиметься навколо таємниць у стосунках, невисловлених слів, пригнічених емоцій, витрачання грошей, самодисципліни та проблем, пов'язаних із хворобою чи смертю. Це змусить перетворити наші слабкості на силу і підготує нас до великої трансформації. Молодик – це завжди кінець і початок. Ми прощаємось зі старими темами та вітаємо нові. Починаємо новий цикл, не озираючись назад.

Молодик місяць у Скорпіоні – що тепер робити?

Не бійтеся темряви та глибини Скорпіона. Молодик у його знаку посилить вашу мотивацію до досягнення мети. Тепер плануйте свої подальші дії. Подивіться в обличчя своїм страхам та обмеженням.

Венера у Терезах, яка в даний час управляє космосом, допоможе відновити баланс у вашому житті. Вона покаже, які стереотипи слід зламати, щоб стати найкращою версією себе. Позбудьтеся старої енергії. Створіть новий простір для особистого розвитку. Будьте спокійні та вірте, що ваша доля рухається у правильному напрямку.

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