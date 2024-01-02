Новинки від Huawei Nova 12 Pro та Nova 12 Ultra: Чи варто купувати

Компанія Huawei представила свою нову лінійку смартфонів, серію Nova 12. Серед найяскравіших моделей – Huawei Nova 12 Pro та Huawei Nova 12 Ultra. Ці пристрої оснащені передовими функціями, такими як чіпи Kirin, супутниковий зв'язок та підтримка змінної діафрагми. UAportal розповідає детальніше про новинки.

Дисплей

І Nova 12 Pro, і Nova 12 Ultra можуть похвалитися приголомшливим вигнутим дисплеєм діагоналлю 6,76 дюйма з OLED-матрицею з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Екран також має характерний виріз для камери у формі таблетки, в якому розміщені два фронтальні датчики. Хоча Nova 12 Ultra оснащений захисним склом Kunlus, конкретне скло, яке використовується у версії Pro, залишається невідомим.

Процесор

У Huawei Nova 12 Pro працює потужний процесор Kirin 8000, тоді як Nova 12 Ultra отримає чіп Kirin 9000SL. Ці смартфони також підтримують зв'язок 5G і пропонують вражаючі характеристики з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачами до 1 ТБ.

Акумулятор та нові можливості

Обидва пристрої оснащені акумулятором ємністю 4600 мАг з можливістю швидкої зарядки 100 Вт. Примітно, що серія Nova 12 демонструє підтримку супутникового зв'язку разом із підекранними сканерами відбитків пальців, підтримкою двох SIM-карт, функцією розблокування обличчям та Bluetooth 5.2 з кодеками AAC, SBC та LDAC.

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Камера

Huawei Nova 12 Pro та Nova 12 Ultra оснащені однаково вражаючим набором камер. Задня камера складається з 50-мегапіксельної основної камери, 8-мегапіксельного надширококутного об'єктива та макромодуля. Особливістю основної камери є змінна діафрагма від f/1.4 до f/4.0, що забезпечує зручне 2-кратне оптичне та 5-кратне цифрове масштабування.

На передній панелі користувачі можуть насолоджуватися 60-мегапіксельною основною надширококутною селфі-камерою та 8-мегапіксельною портретною камерою. Ширококутний датчик має діафрагму f/2.4 з підтримкою автофокусу, а портретний датчик має діафрагму f/2.2.

Коли очікувати

Huawei Nova 12 Pro та Nova 12 Ultra будуть доступні в Китаї з 12 січня. Nova 12 Pro буде коштувати від $560, а Nova 12 Ultra – від $658. Завдяки вражаючим технічним характеристикам і чудовим можливостям камери ці смартфони мають намір справити значний вплив на ринок.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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