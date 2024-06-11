Нове життя для вашої полуниці: успішна пересадка для гарного врожаю

При пересадці полуниці потрібно враховувати важливі моменти, щоб забезпечити рясний врожай. UAportal підготував матеріал про те, як правильно підготувати саджанці до пересадки у відкритий ґрунт.

Час і підготовка ґрунту

Слід уникати пересадки під час спекотної погоди, щоб запобігти стресу, який може вплинути на ріст рослин.

Щоб підготувати ґрунт належним чином, слід додати органічні речовини, такі як компост, щоб підвищити родючість землі та покращити дренаж, створюючи ідеальні умови для процвітання полуниці на новому місці. За день до пересадки рослини слід ретельно полити саджанців, щоб їх було легше акуратно перенести з попереднього місця, не пошкодивши коріння.

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Перед пересадкою полуниці важливо обрізати надто довге або пошкоджене коріння, оскільки це сприятиме здоровому росту і допоможе рослинам прижитися в новому середовищі. Після пересадки на кілька днів притініть кущі, щоб мінімізувати стрес і допомогти рослинам пристосуватися до нового середовища.

Уникнення скупченості та правильне розміщення

При пересадці полуниці дуже важливо переконатися, що рослини висаджені на належній відстані одна від одної. Це допоможе уникнути скупчення рослин, яке може перешкоджати повітрообміну і призвести до поширення хвороб серед них.

Перед висадкою слід ретельно підготувати грядку, удобрити і підготувати місце. Також важливо враховувати правильне розташування і формування лунків для успішного росту і розвитку кожного саджанця.

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