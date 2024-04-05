Нова порція сміху: найкращі комедійні фільми, які не припиняють дивувати

UAportal підготував для вас добірку комедійних шедеврів, які не дадуть вам нудьгувати. Від гостросюжетних шпигунських комедій до зворушливих історій про кохання – ці фільми розкривають секрет гумору та дарують незабутні емоції.

"Мій шпигун"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Комедія, сімейний, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік виробництва: 2020

Режисер: Пітер Сігал

"Мій шпигун" розповідає історію загартованого оперативника ЦРУ Джей-Джея, який отримує неочікуване завдання: наглядати за кмітливою дев'ятирічною дівчинкою на ім'я Софі та її сім'єю. Поки Джей-Джей неохоче береться за свою нелегку роль, Софі розкриває його справжню особистість і шантажує, щоб він навчив її шпигунству.

"Кохання, весілля та інші катастрофи"

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виробництва: 2020

Режисер: Денніс Дуган

Запрошуємо у хаотичний і зворушливий світ весільного планування у фільмі "Кохання, весілля та інші катастрофи". Об'єднавши зусилля, щоб створити ідеальне казкове весілля, невдаха-організатор подій, фотограф-везунчик, безнадійний романтик і втомлений діджей об'єднують свої зусилля. Коли їхні професійні життя перетинаються, хаос і гумористичні казуси створюють комедію, сповнену кохання, других шансів і несподіваних поворотів.

"Круелла"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедія, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 134 хвилини

Рік виробництва: 2021

Режисер: Крейг Гіллеспі

"Круелла" повертає глядачів у минуле, пропонуючи свіжий і комедійний погляд на культову лиходійку зі "101 далматинця". Заглиблюючись в історію походження Круелли де Віль, цей захоплюючий фільм досліджує трансформацію Естелли, молодої одержимої модою дівчини, у диявольськи гламурну героїню, яку ми знаємо. Дія фільму розгортається в Лондоні 1970-х років, коли відбувалася панк-рок-революція, і пустотлива натура Естелли дозволяє їй прийняти своє альтер-его, Круеллу, що призводить до низки епатажних і розважальних подій.

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"Круїз у джунглях"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедія, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер фільму: Жауме Колєт-Серра

Вирушайте у захопливу та комічну пригоду зфільмом "Круїз у джунглях", натхненним атракціоном Діснеївського парку розваг. На початку 20-го століття безстрашна дослідниця доктор Лілі Хаутон користується неохоче послугами дотепного та харизматичного капітана річкового судна Френка, щоб він провів її вниз за течією небезпечної Амазонки. Разом вони стикаються з підступними перешкодами, надприродними силами і повинні пройти через, здавалося б, неможливі ситуації, щоб розкрити легенди про стародавнє дерево з цілющою силою.

"Погані домогосподарки"

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: Комедія, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 110 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер: Арон Годе

Заснований на реальних подіях, фільм "Погані домогосподарки" розповідає про найкращих подруг Конні та ДжоДжо, двох домогосподарок із передмістя, які прагнуть відновити контроль над своїм життям за допомогою нестандартної афери з купонами. Створюючи фальшиві купони та будуючи величезну імперію заощаджень, вони стають учасницями гри з наполегливим офіцером служби захисту від збитків.

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