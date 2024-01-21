Nord 30 SE 5G: Що відомо про новий флагман від OnePlus

Компанія OnePlus готується оголосити про майбутній випуск свого нового смартфона – Nord 30 SE 5G. Все вказує на те, що запуск цього нового пристрою вже не за горами і його з нетерпінням чекають шанувальники. UAportal розповідає подробиці.

Пристрій з номером моделі CPH2605 був помічений в базі даних сертифікаційного агентства TUV.

Читайте також: Штучний інтелект може обманювати: Як це може вплинути на ChatGPT

Характеристики

Nord 30 SE 5G буде оснащений ефективним восьмиядерним процесором MediaTek Dimensity 6020. Крім того, очікується, що цей смартфон матиме 4/6 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечить плавну багатозадачність, і значну ємність акумулятора, яка може досягати 5000 мАг.

Користувачі також можуть розраховувати на можливість швидкої зарядки потужністю до 33 Вт, що забезпечує швидке заряджання.

Коли очікувати

Фанатам не доведеться довго чекати на презентацію Nord 30 SE 5G, оскільки його випуск очікується найближчим часом. Варто зазначити, що OnePlus також готується до глобальної презентації свого флагманського смартфона, довгоочікуваного OnePlus 12.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!