Жодних драм! Названо знаки зодіаку, які дружать зі своїми колишніми

Багатьом думка про те, щоб залишитись друзями з колишніми, здається кошмаром. Вони вирізають їх зі свого життя і ніколи не озираються назад. Але є три знаки, які завжди залишають за собою відчинені двері для дружби.

Діва

Діва може бути напруженою в деяких сферах життя, але не у стосунках із колишніми. Вона практично завжди залишається на зв'язку, хоча б для того, щоб попросити поради. Цей земний знак практичний. Для нього розлучення не означає, що він хоче позбутися когось цінного зі свого життя.

Стрілець

Коли Стрілець переживає розлучення, він намагається бути веселим. Він швидко знайде плюси у ситуації. Зазвичай Стрілець припиняє відносини, щоб реалізувати свою нову мрію, наприклад, вирушивши на інший кінець світу. Він має справу з речами, які не дозволяють йому думати про своє розбите серце. Такий невимушений підхід дозволяє йому знову стати найкращими друзями з колишніми.

Водолій

Водолій першим бере на себе ініціативу, коли справа доходить до підтримки стосунків із колишніми. Цей повітряний знак схильний зустрічатися з людьми, яких добре знає. З цієї причини він навряд чи виключить колишніх зі свого найближчого оточення. Час від часу ви бачитимете його у своїй групі друзів. Замість того, щоб сперечатися або звинувачувати один одного в розриві, він воліє дружити.

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