Ніщо не розлучить їх! Названо найкращі пари за знаком зодіаку

Дата нашого народження дуже впливає як на характер, так й у майбутнє любовних стосунків. За словами астрологів, є п'ять пар за знаком зодіаку, які можна назвати найміцнішими – зірки обіцяють їм щастя довжиною на все життя.

Овен та Скорпіон

Овни енергійні, допитливі та прагнуть пізнавати все нове на шляху до успіху. Скорпіони пристрасні, хочуть домінувати, але уразливі. Їх поєднує велика спрага до пригод, пристрасть та вміння триматися на плаву навіть у важких ситуаціях. Обидва знаки цінують романтику та сюрпризи та знають, чим порадувати партнера.

Близнюки та Козоріг

Мінливі та вітряні Близнюки поруч із Козорогами стають впевненими у завтрашньому дні. Ці знаки дуже різні, але ідеально доповнюють одне одного. Близнюки вчать Козорогів легкості, спонтанності, показують, як кожен день перетворити на свято. Козороги мотивують Близнюків рости і досягати висот у кар'єрі.

Лев та Терези

Леви прагнуть бути в центрі уваги, домінувати та жити на широку ногу. Терези скромні, нерішучі і готові на все заради партнера. Їхні стосунки засновані на повних протилежностях, але обидва партнери задовольняють запити один одного. У такій парі на перше місце часто виходить романтика, яка не згасає з роками.

Рак і Діва

Діви дуже турботливі та вірні, вони зроблять все, щоб їхньому партнеру було комфортно. Уродженці знаку готові проводити довгі розмови, щоб знайти компроміс. І це саме те, що потрібно нерішучим Ракам. Разом ця пара може втілити найсміливіші мрії в реальність завдяки взаємній підтримці.

Водолій та Риби

Водолії – справжні бунтарі, які люблять свободу і не терплять жодних обмежень. Риби живуть у світі фантазій, вони дуже чуйні та романтичні, тому точно не будуть зазіхати на особисті межі Водоліїв. Обидва партнери надихатимуть один одного на творчість, у цих стосунках буде багато тепла, романтики та "простору". Водолії та Риби не розчиняються у союзі, а залишаються яскравими особистостями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.