Незабутній світ анімаційних пригод: топ-5 найкращих мультфільмів, які сподобаються кожному

UAportal підготував добірку анімаційних фільмів, що охоплюють період з 2016 по 2018 роки, які перенесуть вас у чарівні світи та незабутні історії. Від тваринного мегаполіса в "Зоотрополісі" до музичної подорожі Коко – ці фільми зачарували глядачів різного віку.

"Зоотрополіс"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік виробництва: 2016

Режисер: Байрон Ховард, Річ Мур

"Зоотопія" – це гумористичний і зворушливий мультфільм, дія якого розгортається у галасливому тваринному мегаполісі. Фільм розповідає про Джуді Хоппс, хороброго кролика, який здійснює мрію всього свого життя – стати першим офіцером кролячої поліції Зоотопії. Незабаром Джуді усвідомлює, як важко бути маленьким ссавцем у світі, де домінують більші та лютіші тварини. Дізнавшись про змову, що загрожує миру та гармонії Зоопарку, вона об'єднується з Ніком Уайльдом, хитрим лисом, щоб розгадати таємницю.

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"Ваяна"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік виробництва: 2016

Режисер: Рон Клементс, Джон Маскер

"Ваяна" – це мультфільм, що розповідає історію молодої полінезійської дівчини, яка вирушає у відважну подорож, щоб врятувати свій народ і повернути серце Те Фіті, могутньої острівної богині. З допомогою Мауї, напівбога, що міняє форму, Ваяна повинна подолати підступні перешкоди та власні сумніви, щоб виконати своє призначення.

"Коко"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 105 хвилин

Рік виробництва: 2017

Режисер: Лі Анкріч

"Коко" – це зворушливий мультфільм, який запрошує глядачів у чарівну музичну подорож до яскравого світу Dia de los Muertos, мексиканського свята пам'яті. Історія розповідає про Мігеля, хлопчика, що захоплюється музикою, який вирушає до Країни Мертвих, щоб дізнатися правду про минуле своєї родини та здійснити свою мрію і стати музикантом.

"Людина-павук: Навколо всесвіту"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 117 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Боб Персічетті

"Людина-павук: Навколо всесвіту" знайомить глядачів зі світом Майлза Моралеса, підлітка, який стає Людиною-павуком у паралельному всесвіті. Коли різні версії Людини-павука з різних реальностей збираються разом, вони повинні об'єднати зусилля, щоб врятувати увесь Всесвіт.

"Суперсімейка 2"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Бред Берд

"Суперсімейка 2" – це історія про родину супергероїв Паррів, яка вирушає у світ, де супергерої все ще під забороною. У той час як Еластична дівчинка бореться з новою загрозою та відновлює віру в супергероїв, Містер Неймовірний стикається з проблемами, пов'язаними з роллю батька. Боротьба з новим лиходієм, який керує свідомістю за допомогою гіпнотичних технологій, змушує сім'ю об'єднатися, щоб подолати перешкоди та відстояти свої цінності героїзму.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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