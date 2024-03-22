Незабутні та веселі історії: комедії, які слід подивитися

UAportal підготував добірку з п'яти комедійних фільмів 2018-2021 років. Завдяки чудовій грі акторів та захопливим сюжетам ці фільми зачарували глядачів і залишили незабутній слід у їхній пам'яті.

"Одного разу в… Голлівуді"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 161 хвилина

Рік: 2019

Головний продюсер: Девід Гейман

"Одного разу в... Голлівуді" відбувається в Лос-Анджелесі 1969 року і розповідає історію згасаючої зірки телевізійних вестернів Ріка Далтона та його давнього дублера Кліффа Бута. У той час як Золотий вік Голлівуду добігає кінця, ці двоє намагаються зорієнтуватися в цій галузі, тоді як Рік намагається знайти своє місце серед нових напрямків.

"Зелена книга"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Біографія, комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Джим Берк

"Зелена книга" розповідає справжню історію афроамериканського класичного піаніста, доктора Дональда Ширлі, та його італо-американського водія Тоні Валелонга. У 1960-х роках Тоні наймається возити Ширлі в концертному турі через райони Півдня. Зіткнувшись із дискримінацією та різними поглядами, вони формують неймовірну дружбу, засновану на спільному досвіді та спроможності долати расові стереотипи.

"Круелла"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Комедія, кримінал

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 134 хвилини

Рік: 2021

Головний продюсер: Ендрю Ганн

"Круелла" – це історія походження однієї з найбільш культових лиходійок Діснея, Круелли де Віль. Дія фільму розгортається в Лондоні 1970-х років і розповідає про раннє життя талановитої, але ексцентричної дизайнерки одягу Естелли, яка згодом стає скандально відомою Круеллою.

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"Шазам!"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість 132 хвилини

Рік: 2019

Головний продюсер: Пітер Сафран

"Шазам!" розповідає історію Біллі Бетсона, проблемного чотирнадцятирічного прийомного хлопця, якому загадковий стародавній чаклун дарує надзвичайні суперсили. Промовивши ім'я чарівника "Шазам", Біллі перетворюється на дорослого супергероя, і кожна літера цього слова дає йому особливі здібності. Використовуючи свої нові сили, Біллі повинен перемогти злого доктора Таддеуса Сівану, який прагне використати ті самі здібності, що й Біллі.

"Мене звати Долемайт"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Біографія, комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Едді Мерфі

"Мене звати Долемайт" розповідає дивовижну реальну історію Руді Рея Мура, художника і легендарного коміка, який створив культового персонажа Долемайта. Дія фільму розгортається у 1970-х роках, коли Мур стає продюсером і знімається у низці фільмів про експлуатацію рабів, стаючи справжнім культурним феноменом і долаючи перешкоди на своєму шляху.

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