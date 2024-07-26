Невдача записана в гороскопі: три знаки зодіаку, яким не щастить

Кожна людина прагне досягти щастя у житті і для цього прикладає неймовірні зусилля, проте іноді результат буває не дуже очікуваний. На думку астрологів, від долі, яка записана на зірках, може залежати й те, наскільки щасливим ви можете бути у житті.

Експерти у питаннях астрології підкреслюють, що людські стосунки, дружба, помилки у багатьох випадках залежать від того, що нам приготувала доля. Про це йдеться у матеріалі видання GK24 .

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Водолій

З жінками-Водоліями доволі часто трапляється багато комічних і невдалих ситуацій. Зустріти чорного кота, наступити на щось брудне, порвати одяг, забризкати на вулиці машину - це буденність для Водолія.

Близнюки

Попри те, що Близнюки дуже рішучі в діях і вони також дуже націлені на результат, але на цьому шляху є багато перешкод. Їхні проблеми виникають через те, що їм невдача записана на зірках.

Леви

Доля розпорядилася так, що представникам цього знаку зодіаку немає причин грати в лотерею. Імовірність того, що вони виграють, дуже мала. Більш того, вони часто пропускають автобус або вранці з невідомих причин не дзвонить будильник. Бути Левом – непросте випробування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найкращих коханців серед знаків зодіаку.

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