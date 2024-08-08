Не знають жалю до інших: названо найнеприємніші знаки зодіаку

Деякі люди відрізняються вкрай поганим характером, через що їх уникають оточуючі. За словами астрологів, знають, як змусити когось почуватися погано, троє уродженців зодіакального кола. Йдеться про Скорпіонів, Козорогів і Левів.

Скорпіон

Скорпіонів вважають одним із найнеприємніших знаків зодіаку, незважаючи на те, що вони мають дуже стійку психіку. Уродженці знаку легко завдають біль іншим – вони не мають жодних заборон. Перебувати в товаристві Скорпіонів непросто, а будувати серйозні стосунки з ними – завдання, яке не всім під силу. Вони можуть за секунду перетворитися з радісного та турботливого партнера на неприємного та відразливого.

Козоріг

Козороги – справжні майстри "гри", які вміють приховувати емоції за маскою. Вони здаються турботливими, уважними, лояльними, але насправді можуть розбудовувати підступні плани. Якщо щось або хтось затьмарює їхні власні інтереси, уродженці знаку покажуть своє справжнє обличчя. Козороги завжди ставлять себе на перше місце. Вони можуть бути злими та неприємними, особливо коли хтось переходить певні межі. Вони також мають специфічний гумор.

Лев

Амбіційні Леви мають чіткі цілі в житті. Якщо хтось стане на шляху, вони можуть бути злими і непередбачуваними. Уродженці знаку здатні довго планувати свою помсту та отримувати від цього задоволення. Якщо щось йде не так, Леви схильні влаштувати розбірки. Вони мають вибуховий характер і не вміють тримати себе в руках. Уродженці знаку дуже чутливі до критики, але можуть судити інших без стримування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.