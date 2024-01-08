Не завжди плавали під чорним прапором: 5 захоплюючих фактів про піратів

Протягом всієї історії пірати полонили уяву людей, викликаючи в них образи відважних морських воїнів. Однак за романтизованими уявленнями ховаються інтригуючі факти, які проливають світло на їхню реальність. UAportal пропонує зазирнути у світ піратів і відкрити для себе п'ять захоплюючих фактів.

Приховані особистості

Всупереч поширеній думці, пірати не завжди плавали під культовим чорним прапором, прикрашеним черепом і кістками. Насправді піратські судна часто плавали взагалі без прапора. Цей символ виник з часом і мав на меті залякати потенційних жертв, вселяючи страх і деморалізуючи екіпаж, який готувався до нападу.

Носіння сережок

Однією з особливих традицій серед піратів було носіння дорогоцінних сережок. Ця практика не обмежувалася лише заможними, навіть скромні пірати прикрашали свої вуха коштовними дрібничками. Вважаючи, що ці сережки слугуватимуть їм платою за гідне поховання, якщо їх спіткає нещаслива доля. Також пірати вірили, що проколоті вуха підвищують гостроту зору.

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Спадщина Веселого Роджера

Після Другої світової війни серед британських підводників з'явилася переконлива традиція. Після успішної військової операції стало звичним піднімати піратський прапор, відомий як "Веселий Роджер", після повернення в порт. Прапор символізував досягнення і розглядався як знак пошани, мовчазне нагадування про їхню хоробрість під хвилями.

Компенсація пораненим

Пірати дбали про те, щоб постраждалі члени екіпажу отримували додаткову компенсацію за свої поранення і травми. Наприклад, пірати, які втратили кінцівку, могли використати компенсацію для того, щоб влаштуватися на березі, займаючись різними видами бізнесу, що дозволяло їм будувати нове життя.

Тверезі пірати

Незважаючи на популярний образ піратів, які беруть участь у бурхливих гулянках, більшість піратських екіпажів підтримували сувору дисципліну на борту своїх кораблів. Вживання алкоголю, як правило, було заборонено.

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