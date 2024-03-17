Не поспішають: названо чотири знаки зодіаку, які одружуються набагато пізніше за інших

Шляхи кохання незбагненні, і якщо комусь вдається знайти свою людину раніше, то комусь пізніше. За словами астрологів, чотири знаки зодіаку одружуються лише у зрілому віці. Йдеться про Близнят, Скорпіонів, Козорогів і Риб.

Близнята

Близнята з дитинства сподіваються на справжнє кохання. Вони дуже рано шукають свою долю, перші шлюби часто можуть виявитися невдалими. Багато Близнят знаходять свою справжню сутність, коли наближаються до сорокарічного рубежу.

Скорпіон

Скорпіони вважають за краще бути незалежними до останнього, тому весільні плани часто відкладаються і відкладаються. Їм важливий статус, і вони вступають у шлюбний союз, якщо справді вірять, що їхня друга половинка залишиться з ними на все життя.

Козоріг

Козоріг хоче почуватися у безпеці, але робота часто заважає влаштувати особисте життя. Уродженці знаку – трудоголіки, і це не секрет. Через це вони можуть пізно знайти свою другу половинку.

Риби

Риби люблять романтику, але мрійливість часто заважає серйозним стосункам. Іноді партнери не сприймають Риб надто серйозно. Уродженцям знаку потрібен деякий час, щоб прийти до зрілості, тому налагодження стосунків відбувається не так швидко.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.