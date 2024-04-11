Не тільки для миття: лайфхаки щодо застосування кухонних губок у побуті

Ви шукаєте практичні та ефективні способи використання кухонних губок? UAportal підготував корисні поради, які допоможуть вам у цьому.

Шерсть

Губки для посуду можна використовувати для видалення шерсті домашніх тварин з м'яких меблів. Для цього потрібно намочити губку і провести нею по поверхні, щоб зібрати волоски.

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Організація кухні

Губки для миття посуду можна використовувати для створення накладок на ручки каструль чи сковорідок оптимізуючи безпеку та комфорт під час приготування їжі.

Прибирання в домі

Окрім традиційного прибирання, губки для посуду можна використовувати для різних домашніх завдань. За допомогою губки можна ефективно очистити важкодоступні місця, наприклад, за приладами та між вузькими щілинами. Абразивна сторона губки може легко впоратися з липкими етикетками та наклейками.

Захист крихких предметів під час транспортування

Губки для посуду можна використовувати для захисту крихких предметів під час пакування в дорогу. Делікатні предмети можна обернути губками, щоб забезпечити амортизацію та мінімізувати ризик розбиття під час транспортування.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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