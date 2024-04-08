Як позбутися неприємного запаху з махрових рушників: ефективні способи

Дізнайтеся про ефективні методи усунення неприємних запахів з махрових рушників. UAportal розповідає про практичні і натуральні рішення, які допоможуть повернути їм свіжість.

Метод білого оцту та харчової соди

Для того, щоб позбутися неприємного запаху з махрових рушників їх можна випрати за допомогою білого оцту і харчової соди. Одну склянку білого оцту слід додати в цикл прання разом зі звичайним пральним порошком, а потім ще додати пів склянки харчової соди під час полоскання. Важливо переконатися, що рушники повністю висохли після прання, щоб запобігти появі затхлого запаху.

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Лимонний сік

Для того, щоб усунути неприємний запах з махрових рушників, можна замочити їх у розчині води і лимонного соку на 30 хвилин перед пранням. Лимонний сік має природні антибактеріальні властивості і може допомогти усунути будь-які застарілі запахи.

Після замочування рушники потрібно випрати у звичайному режимі, а потім розвісити на вулиці під прямими сонячними променями.

Метод розпилення ефірної олії

Щоб освіжити махрові рушники з неприємним запахом, можна зробити своїми руками спрей з ефірної олії. Наповніть пляшку з розпилювачем водою і додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди або чайного дерева. Злегка збризніть рушники перед тим, як розвісити їх на сушку. Приємний аромат ефірної олії допомагає замаскувати будь-які застарілі запахи.

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