Не варто їм довіряти! Названо три знаки зодіаку, які ніколи не тримають слово

Деякі люди дуже непостійні у своїх рішеннях і не вміють тримати слово. За словами астрологів, йдеться про Терезів, Раків та Близнюків, обіцянкам яких не варто вірити! Вони можуть говорити одне, а робити інше: річ у тому, що вони надто імпульсивні.

Терези

Терези не хочуть нікого образити чи зачепити, адже це дуже добрі та емоційні люди. Однак вони дуже нерішучі та часто змінюють свою думку під впливом різних факторів. Уродженці знаку до останнього моменту не знають, що буде краще. У стосунках Терезам потрібен впевнений у собі партнер, який зможе вести їх по життю.

Рак

Раки – добросерді люди, які на перше місце ставлять чесність, але вони надто емоційні та чутливі. Уродженців знаку може поранити навіть необдумане, необережне слово – і тоді вони починають діяти імпульсивно, суперечать своїм словам і тому, що обіцяли раніше. Раки взагалі не намагаються прикидатися – якщо їх щось зачіпає, вони діють відповідно. Їм потрібен врівноважений, спокійний партнер.

Близнюки

Близнюки – немов дві різні людини, які живуть в одному тілі. Вони також не намагаються когось навмисно образити, а скоріше навіть намагаються догодити. Якщо їм запропонувати зустрітись, вони обов'язково погодяться, бо не хочуть нікого образити, а потім можуть забути про обіцянку. Любовні стосунки з представниками цього знаку зодіаку складні, іноді навіть неможливі, оскільки Близнюки обманюють та не тримають свого слова.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.