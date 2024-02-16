Не варто їм довіряти! Названо найфальшивіші знаки зодіаку: вони приховують емоції за 'маскою'

Деякі люди приховують свої справжні емоції і можуть замишляти підлості, ховаючи наміри за маскою дружелюбності. За словами астрологів, найфальшивішими є уродженці п'яти знаків зодіаку. Ось кому не варто сліпо довіряти!

Овен

Хоча Овни можуть бути добрими друзями, не можна заперечувати, що вони схильні до зради. Їхні дії за спиною близьких можуть викликати серйозні сумніви. Є ризик, що коли Овен відчує вигоду поза стосунками чи дружбою, розірве їх і вибере когось іншого.

Близнята

Близнюки мінливі як хамелеони, тому їм не завжди можна довіряти. Одного разу вони заявляють про велику дружбу, а потім, коли їм щось спаде на думку, здатні зненавидіти і встромити кинджал прямо в серце. Близнята можуть бути двуликими і схильні говорити про інших за їхньою спиною.

Лев

Леви найбільше піклуються про вигоди, яких вони можуть досягти. Якщо їм доведеться відмовитись від своїх друзів на шляху до успіху, вони зроблять це, не замислюючись. Уродженці знаку також можуть бути злими, примхливими та частіше за інших роблять вигляд, що не помічають, коли комусь потрібна допомога.

Риби

Риби часто вступають у стосунки, які можуть дати їм якісь вигоди. Коли з'явиться така можливість, вони без вагань підуть на все заради досягнення своєї мети. Уродженці знаку вміють вправно брехати, особливо якщо це їм допоможе реалізувати задумане.

Скорпіон

Скорпіони – найзагадковіші та найнепередбачуваніші серед інших знаків зодіаку. Вони жорстокі та невблаганні. Якщо виникне суперечка чи виникне непорозуміння, не захочуть слухати пояснень. Коли вирішують припинити стосунки, спалюють усі мости і терпляче чекають на можливість помститися, хоча й можуть посміхатися в обличчя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.