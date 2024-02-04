Не запитають прямо: названо знаки зодіаку, які люблять домисли та витають у мріях

Деякі люди покладаються на долю і терпляче чекають на розвиток подій. Інші аналізують у голові всі можливі варіанти, будують припущення і можуть годинами ставити питання "а що було б, якби". Особливу схильність до цього мають три знаки зодіаку.

Риби

Риби вважаються мрійливим знаком зодіаку. Їм подобається іноді побути на самоті і подумати про навколишній світ. Вони мають багате внутрішнє життя і охоче діляться своїми роздумами з близькими. По кожній темі вони мають свою думку, і в житті Риби керуються насамперед інтуїцією. Вони проводять вільний час у роздумах і постійно задаються питанням, що на них чекає в майбутньому, але не вміють ставити питання прямо.

Рак

Раки зазвичай загадкові та замкнуті. Їм подобається аналізувати кожну ситуацію, яка відбувається з ними, на самоті вдома. Їм важко повірити у щирі наміри інших, тому вони обережні і часто припускають найгірший варіант розвитку подій. Людина, народжена під знаком Рака, боїться, що її обдурять або скористаються, тому вона звертає увагу на кожен жест і думає, що б він міг означати.

Терези

Терези зазвичай люблять пліткувати. Вони цікавляться справами інших людей і мають яскраву уяву. Уродженці знаку люблять обмінюватися думками та обговорювати різні теми. Якщо їм щось не говорять, вони пізніше проаналізують і додадуть деталі. Терези часто нерішучі і зважують усі "за" і "проти", перш ніж прийняти рішення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.