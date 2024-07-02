Не можуть визначитись! Названо знаки зодіаку, які непостійні у своїх почуттях

Деякі люди настільки непостійні у своїх почуттях, що стосунки з ними перетворюються на американські гірки. За словами астрологів, йдеться про Близнюків, Стрільців, Водоліїв, Риб і Терезів.

Близнюки

Товариські Близнюки – майстри флірту. Уродженці знаку подібні до метеликів, які ніколи не затримуються на одній квітці надовго. Сьогодні вони можуть освідчуватися в коханні одній людині, а завтра – зовсім іншій. Близнюків іноді складно наздогнати, але з ними не доведеться нудьгувати.

Стрілець

Стрільці – мандрівники, які цінують новий досвід та емоції. Вони швидко закохуються, але також швидко їх почуття згасають, особливо якщо маячить перспектива нової пригоди. Спонтанність – їхнє друге ім'я, тому на стабільність у стосунках навіть не сподівайтесь.

Водолій

Водолії – непередбачувані індивідуалісти. Сьогодні вони тут, а завтра зовсім в іншому місці. Вони дуже спонтанні, імпульсивні – і це стосується всіх сфер. Вони можуть вирушити в подорож з людиною, яку знають кілька годин. Але ніколи не дозволять нікому обмежувати себе.

Риби

Риби - це океан емоцій. Їхнє серце може змінювати "напрямок", як компас на кораблі під час шторму. Є конфлікти на горизонті? Риби швидко втечуть із стосунків у пошуках нового партнера. Їх життя – це постійні зміни. Тому сьогодні ви – весь їхній світ, а завтра вони можуть про вас забути. У Риб легко закохатися, але найважче утримати їх надовго.

Терези

Терези люблять баланс, внаслідок чого у них можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень. Зустрічатися з уродженцями знаку – це те саме, що брати участь у нескінченному конкурсі краси: вам постійно доведеться стикатися з конкуренцією. На щастя, Терези не діють поспішно. Якщо вони змінить об'єкт своєї прихильності, то спочатку ретельно це обміркують.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.