Не довіряйте їм! Названо головних маніпуляторів за знаком зодіаку

Деякі люди – майстерні маніпулятори, які знають як грати на почуттях оточуючих. За словами астрологів, найкраще маніпулювати вміють Скорпіони, Близнюки та Риби.

Їхня чарівність дозволяє їм легко завойовувати довіру оточуючих. Хоча вони можуть прикидатись зацікавленими та співчутливими, насправді маніпулятори не дбають про почуття інших. Їхня головна мета – досягнення власної вигоди. Більше того, маніпулятори можуть бути вкрай мінливими у своїй поведінці.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони відомі своєю емоційністю. Уродженці знаку часто використовують свій проникливий розум, щоб передбачати та контролювати поведінку інших. Скорпіони можуть бути надзвичайно харизматичними, але їхня загадкова натура може призвести до маніпулятивної поведінки. Уродженці знаку готові заради своєї мети піти по головах.

Близнюки

Легкі на підйом Близнюки дуже мінливі та красномовні. Вони мають незвичайну здатність адаптуватися до різних ситуацій, а значить, швидко змінюють свою думку. Через це їх можуть сприймати як нечесних чи маніпулюючих. Їхня двоїста природа стає причиною безлічі непорозумінь і може призвести до відсутності довіри у стосунках.

Риби

Риби надзвичайно чуйні і мають сильні інтуїтивні здібності. Це дозволяє їм чудово читати настрій інших та адаптувати свою поведінку, щоб впливати на своє оточення. Уродженці знаку знають, як зіграти на почуттях оточуючих, щоб отримати бажане. Вони маніпулюють іншими для підтримки своїх ідеалістичних ідей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.