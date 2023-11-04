Названо знаки зодіаку, які мають проблеми з довірою: вони дуже закриті

Деякі люди дуже недовірливі і у всьому шукають каверзу – у них можуть виникати великі проблеми в міжособистісних стосунках. За словами астрологів, це частково пов'язано зі знаком зодіаку. Особливо складно побудувати міцні та глибокі стосунки Овнам, Близнюкам та Дівам.

Овен

Овни від природи підозрілі та недовірливі. Вони всюди бачать змову і розглядають людей як потенційних ворогів, поки ті не доведуть протилежного. Овни дуже вимогливі та задають високу планку кандидатам у друзі та партнери. Уродженці знаку бачать ознаки зради навіть у безневинній поведінці. Вони також мають схильність контролювати інших, що є результатом відсутності довіри.

Близнюки

Близнюки здаються надзвичайно відкритими та довірливими, але насправді просто безтурботні і не думають про наслідки. Однак це не означає, що вони вірять у людей та їхні чисті наміри. Насправді, уродженці знаку вважають, що вони можуть покладатися лише на себе. У глибині душі вони одинаки, хоча дуже товариські і оточують себе людьми. Однак вони не прив'язуються до інших, а їхні стосунки або поверхові, або дуже нетривалі. Вони люблять ризик, тому в нові стосунки вступають без страху, але в глибині душі завжди мають думку, що хтось може їх розчарувати.

Діва

Діви – перфекціоністи, які вважають, що все роблять краще за всіх. Вони не мають довіри до компетентності людей. Уродженці знаку теж не до кінця вірить у добрі наміри оточуючих. Діви цілеспрямовані люди, які багато аналізують, люблять планувати та роблять дії, що мають найбільші шанси на успіх. У стосунках вони дуже обережні, відсторонені та холодні. Їм потрібно багато часу, щоб хоч трохи розкритися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.