Названо знаки зодіаку, схильні зловживати алкоголем: ось хто у списку

Деякі люди схильні зловживати спиртними напоями, що може призвести до сумних наслідків. Астрологи розкрили які знаки зодіаку ризикують своїм здоров'ям!

3 місце – Терези

Терези стверджують, що п'ють не заради задоволення, а заради "користі" для їхньої психіки, яка страждає від недосконалості світу. Уродженці знаку можуть вживати по келиху вина або пляшці пива щовечора, якщо їх не зупинити вчасно. Терези в якийсь момент можуть втратити почуття міри і стати залежними.

2 місце – Овен

Амбітні Овни все своє життя прагнуть бути лідерами у всьому і дуже болісно переживають невдачі, які штовхають їх до спиртного. Вони шукають розради в алкоголі, але лише погіршують своє становище. Уродженці знаку втрачають контроль над собою і можуть натворити справ, про які будуть шкодувати.

1 місце – Близнюки

У Близнюків, як відомо, безліч особистостей, які постійно змінюють одна одну. Але вони всі разом ідуть пити. Уродженці знаку люблять галасливі компанії, у яких алкоголь розливається рікою. Вони забувають про все, коли вживають спиртне, що і стає великою проблемою як для них самих, так і для всієї родини.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.