Названо знаки зодіаку з найбільш 'крихкою' енергетикою: їм потрібно берегти себе

Деякі люди мають високу чутливість, що робить їх дуже вразливими. Вони беруть сказані іншими словами близько до серця, страждають від стресу та можуть впадати у депресивні настрої. За словами астрологів, це пов'язано з тим, що вони мають "крихку" енергетику. Йдеться про Раків, Терезів, Тельців та Риб.

Рак

Ці люди надзвичайно чутливі та емоційно вразливі. Ракам важко витримувати різні емоційні "удари" – негативна енергія буквально вириває шматочки з серця. Уродженці знаку часто замикаються у собі, щоб пережити біль

Терези

Цих людей дуже легко вивести з рівноваги. Іноді занадто емоційна тема чи розмова можуть підірвати їхню психологічну стійкість і вирвати ґрунт з-під ніг. Терези не вміють чинити опір негативним емоціям.

Телець

Спокійні та врівноважені Тельці приховують той факт, що вони дуже легко ображаються. Ці люди дуже залежні від матеріального світу, тому все, що торкається теми грошей (падіння доходів, накопичені борги, розмови про гроші), виводить їх з рівноваги, після чого їм важко прийти до тями.

Риби

Ці люди мають сильну інтуїцію і дуже багатий внутрішній емоційний світ. І навіть незважаючи на це, не можуть протистояти коливанням емоційного плану. Так само болісно вони переживають критику та заперечення з боку інших людей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.