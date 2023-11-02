Названо знаки зодіаку, найбільш схильні до брехні: можуть обдурити будь-кого

Чесність є важливою складовою гармонійних стосунків, проте деякі знаки зодіаку особливо схильні до брехні. Вони можуть викручуватися, але не відмовляться від звички прикрашати дійсність. За словами астрологів, йдеться про Близнюків, Терезів, Раків та Скорпіонів.

Близнюки

Близнюки часто брешуть – їхній покровитель Меркурій робить уродженців знаку схильними до двуликості. Вони мають безмежну уяву, тому можуть на місці вигадати казку і, не моргнувши оком, преставити її як правду. Крім того, вони виключно розумні і завжди знають, як вийти з халепи. Хоча Близнюки і брешуть заради розваги, стежать за тим, щоб їхня брехня нікому не завдала шкоди.

Терези

Терези вважаються королями брехні, які рятують свою шкуру. Багатий словниковий запас і уява полегшують це ризиковане завдання. Вони роблять це не заради розваги, а через страх перед неприємностями та можливими наслідками. Уродженці знаку можуть з повною впевненістю брехати, дивлячись співрозмовнику просто у вічі. Терези також дуже привабливі, тому важко розпізнати, коли вони починають брехати

Рак

До списку найбільш брехливих знаків зодіаку входять і Раки. Оскільки вони знаходяться під заступництвом Місяця, мають багато емоцій, яким потрібно знайти вихід. Іноді це відбувається у формі оповідання вигаданих історій, які привертають увагу оточуючих. Уродженці знаку роблять це, щоб справити на когось враження чи спровокувати цікаву розмову, але не для того, щоб образити чи завдати занепокоєння. Дуже часто у складених ними історіях вони зображують себе героями чи жертвами, становлячи центр розповіді.

Скорпіон

Скорпіони завжди будуть говорити про те, що хтось хоче почути або що принесе їм користь. Вони безжально змінюють сторони, як прапори, вибираючи те, що вигідніше. Уродженці знаку також можуть писати казки, щоб привернути увагу. Чим цікавіша історія, в яку вірять інші, тим більше їх задоволення. Буває й так, що вони брешуть, щоб повернути ситуацію на свою користь. Вони надзвичайно переконливі брехуни. На жаль, іноді їхня брехня глибоко ранить людей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.