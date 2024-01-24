Названо знаки зодіаку, яким важко брати на себе зобов'язання у коханні: вони емоційно закриті

Деяким людям складно вступити у стосунки – у них виникають труднощі з довірою та зобов'язаннями. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Йдеться про Водоліїв, Стрільців і Дів.

Водолій

Планета, що управляє Водолієм, – Уран. Він символізує прагнення свободи. Тому не дивно, що цей знак зодіаку має проблеми з зобов'язаннями. Для нього дуже важливою є незалежність. Водолій любить бути один. Навіть коли він закоханий, йому важко проявляти почуття, оскільки він не дуже емоційний. Якщо ви хочете спробувати себе у стосунках з Водолієм, варто знати, що його мова кохання – компліменти.

Стрілець

Люди цього знаку зодіаку оптимістичні та люблять вечірки. Стрільця не особливо турбують стосунки, і, вступивши у них, він навіть не очікує, що його партнер йтиме в ногу з ним. Він завжди прагне нових вражень та випробувань і любить перемагати. Стрілець невловимий, він не терпить, коли його свободу обмежують. Коли уродженець знаку вирішує вступити у стосунки, він позитивний і безпосередній, має чудове почуття гумору.

Близнята

Оскільки Близнята – "подвійний" знак, вони можуть бути дуже суперечливими. Однак одне можна сказати напевно: вони дуже товариські і можуть поговорити про що завгодно. Уродженці знаку не розуміють ревнощів, бо самі їх не відчувають. Близнята бояться довгострокових стосунків, зобов'язань та попадання в любовну пастку. Вони також бояться, що хтось обмежить їхню свободу. Цьому знаку зодіаку варто дати йому трохи волі, тоді він почуватиметься впевненіше.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.