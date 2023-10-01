Названо знаки зодіаку, яким не судилося бути разом: вони надто різні

Розташування зірок і планет може вплинути на наше життя і особистість, стверджують астрологи. Кожен знак зодіаку має свої унікальні особливості і не обов'язково має бути сумісним із іншими.

Знаки зодіаку, які не ладнають один з одним, – це пари знаків із протилежними характерами та пріоритетами. Ці "зіткнення" можуть призвести до непорозумінь, конфліктів та проблем у стосунках.

Скорпіони відомі своєю енергією та пристрастю. Вони зазвичай дуже контролюють партнера. Їм не подобається, коли хтось намагається втручатися у їхнє життя чи маніпулювати ними. Це характеристики, які можуть спричинити конфлікти з іншими знаками. Терези – це люди, які намагаються за будь-яку ціну уникати конфліктів. Для Скорпіона, який є домінуючим знаком, ставлення Терезів до життя є "подразником". Скорпіонові може здатися, що Терези надто нерішучі та нездатні постояти за свої переконання.

Леви впевнені у собі і люблять бути у центрі уваги. Вони мають сильну потребу домінувати і контролювати ситуацію. Вони ненавидять, коли хтось намагається позбавити їх лідерської позиції. Тельці надзвичайно наполегливі та вперті. Як тільки вони ухвалять рішення, їх важко переконати змінити свою думку. Це може призвести до конфлікту із Левами, які теж люблять диктувати свої умови.

Риби чуйні та інтуїтивні. Вони часто зосереджуються на емоціях та потребах інших людей. Вони, як правило, більш емоційні та чутливі. Стрільці оптимістичні та захоплені пригодами. Вони люблять подорожі та нові враження. Це протилежність Рибам, які більше орієнтовані на емоції, ніж на пригоди.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.